Зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала кадри з концерту "Вечірнього кварталу", де зі сцени виконала власні вірші

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка студії "Квартал 95" часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артистка поділилася в сторіс кадрами з концерту "Вечірнього кварталу", на яких читає зі сцени власні вірші.

Як видно, Олена стоїть в оточенні своїх колег-коміків, але ніби не помічає їх, направивши погляд в глядацький зал. Вона вийшла на сцену в темних брюках і білосніжній блузці, і виглядає просто приголомшливо.

"Вперше читаю свої вірші на нашому концерті. Такий вечір був чарівний, що не втрималася", "Згадати, хто ти", - підписала сторіс Кравець.

Відзначимо, що нещодавно Олена вразила шанувальників новиною про травму – виявилося, що вона зламала палець на нозі і довгий час їй довелося пересуватися на милицях. Більш того, вона навіть на цих милицях виходила на сцену "Вечірнього кварталу", а також з дому працювала в ефірі програми "Твій день".

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