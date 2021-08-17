Фіналістка шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" розповіла про свої проблеми у відносинах з хлопцем

Як передає Politeka.net, Юлія "Зайка" є фіналісткою 11 сезону шоу "Холостяк". Нещодавно вона вирушила на відпочинок до Хорватії з подругою і хлопцем. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Юля показала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На них дівчина відповідає на питання шанувальників. Велика частина питань була саме про відносини Юлії з хлопцем. Фанати помітили, що спочатку вона була на відпочинку з хлопцем, а потім він кудись пропав.

"Так, ми посварилися коротше і не розмовляємо. Просто я з ним не розмовляю і намагаюся обходити десятою дорогою. У нас тут і так всього 2 дні відпочинку. Не хочеться псувати собі враження про Хорватію тому ми з Катюхою просто окремо тусуємося і все."

Також, Юлії поставили запитання, коли вона покаже фото зі своїм хлопцем, на що вона відповіла, що покаже його тільки тоді, коли він у неї з'явиться і у них будуть серйозні стосунки.

Дівчина розповіла, з якої причини вони посварилися з молодою людиною: "тому що не відфільтровує те що говорить і що робить. Є певні межі, які переступати не варто. Коли вже доходить до елементарної неповаги, то ви самі розумієте."

Також у Юлії запитали, чи помирилася вона зі своїм хлопцем.

"Я не знаю що має статися щоб ми помирилися. Напевно нічого. Тут вже без шансів просто."

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