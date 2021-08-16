Український актор театру та кіно Артемій Єгоров разом із "холостячкою" Ксенією Мішиною відвідали Одеський кінофестиваль
Як пише Politeka.net, популярна українська акторка, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостяк", стала гостею на головному фестивалі національного кіно – Одеському кінофестивалі. Туди вона прийшла разом із колегою по цеху – актором театру та кіно Артемієм Єгоровим.
Для заходу Мішина обрала стильне довге біле плаття з розрізом та чорні босоніжки, а Єгоров був у білій сорочці та стильному чорному костюмі.
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У своєму Instagram актор розповів, що вони з Мішиною на Одеському кінофестивалі презентували стрічку "Сусідка", прем’єра якої відбудеться у березні 2022 року.
"Ефектний вихід! Костюми!!!👌🔥👍🔥🔥", " О) коли показ?)", " українською буде 😁", " очікувано. І що тепер, не дивитись?) 😅😂😂😂", " Супер 🔥🔥", " На стилі🔥🔥🔥🔥🔥", - пишуть у коментарях.
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