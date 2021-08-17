Співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю здивувала відповіддю на питання про Дан Балану, з яким їй давно приписують бурхливий роман

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, нещодавно презентувала дуетну композицію з солісткою групи KAZKA Олександрою Зарицькою.

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій Кароль, опублікували фрагмент її інтерв'ю разом з Сашком. У ролику Тіні ставлять цікаве питання, який її навіть трохи збентежив: "Саша чи Дан Балан?". Потім ведуча уточнила, що Саша - в сенсі Зарицька: "А не якийсь Саша там".

На це Кароль кокетливо відповіла: "Ну Дан Балан, зрозуміло. Він же мужик". Також ведуча зазначила, що від глядачів будуть питання щодо дуету Тіни і Дана, мовляв, не тільки Зарицька – молода кров. Тут Кароль відповіла ще більш екстравагантно: "Він Дракула, йому тисяча років, так що про молоду кров мова не йде. Він навпаки прагне до молодої крові".

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