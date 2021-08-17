Популярна співачка і екс-учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва розповіла про свої проблеми на відпочинку

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі"Время и Стекло". У 2020 році група оголосила про свій розпад, після чого Надя успішно почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами моментами з життя.

Цього разу Надя поділилася новими відео в Instagram-сторіз. Як відомо, нещодавно дівчина оголосила, що відправляється на відпочинок перед щільною роботою на музичних фестивалях. Зараз вона перебуває зі своїм чоловіком Володимиром Данесом в Анталії, Туреччина. Надя вирішила поділитися проблемою, яка її турбує на відпочинку.

"Ситуація-пористе волосся. Звичайно на відпочинку я їх не чіпаю і не укладаю, тому що їм і так капець від постійних зачісок. Але блін, дівчатка, у кого така структура: що з цим робити? чи знайшли ви вихід?", запитала у прихильниць Надя Дорофєєва.

Також вона поділилася порадою, що робити в такій ситуації.

"Так, ну я ж як блогер повинна давати поради. І єдиний вихід це ось так ось зав'язати косичку. Згодна, не дуже рада", розповіла співачка.

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