У мережі з'явилося відео, на якому фанатам показали, як змінився Олег Винник за останні роки
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і шоумен Олег Винник за свою кар'єру підкорив серця мільйонів жінок. Артиста багато хто знає, як білявого красеня з густою шевелюрою, однак, як виявилося, так він виглядав не завжди. На фан-сторінці, присвяченій співакові опублікували нарізку відео, на якому показали, як змінився Винник за довгі роки кар'єри.
У ролику спочатку Олега можна побачити з короткою стрижкою і кумедне борідкою на обличчі, він тут виглядає ще дуже молодим. Далі у відео артист вже з'явився з більш довгим волоссям і без бороди.
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"Час дуже сильно змінює людей", - йдеться в підписі до публікації. Треба сказати, що шанувальники бурхливо відреагували на це відео і на зовнішність кумира: "Олежка, дуже красивий", "Кращий", "Красунчик", "Дуже красиво", "Улюблений".
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