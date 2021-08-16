Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова й зірка "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук розповіла про стан хворого сина

35-річна актриса опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, показавши безсонну ніч поруч з маленьким Микитою, якому 1 вересня повинен виповнитися рік, передає Politeka.net.

Так, у хлопчика різко підвищилася температура, що перевалила за 39 градусів.

"Доброї ночі, друзі, немає нічого гіршого, коли хворіють діти. Микитонька так мучиться, бідолаха, так стогне, так йому погано... Роблю йому компресики з оцтом і водичкою на голову... Сподіваюся, завтра буде здоровий. Дуже б хотілося цього", - повідомила Саліванчук, лежачи поруч з малюком на ліжку.

Однак, до ранку температура не збилася, а стала тільки більше.

"Господи, ну, за що Микиті це... 39,4. Боже, допоможи, будь ласка", - зітхала Анна.

"І так всю ніч. Я б хотіла, щоб це у мене все було, а не у нього, і незрозуміло - це ротавірус або зуби", - зробила вона припущення з приводу причини стрибка температури.

Вже вранці, за словами дружини продюсера "Квартал 95", загальний стан дитини нарешті покращився.

"Нікітусі стало трохи легше, у нього 37,4... Він вже трохи посміхається і трохи грається", - повідомила Саліванчук, додавши, що їй доведеться ненадовго покинути сина заради зйомок.

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