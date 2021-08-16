Співачка Софія Ротару сколихнула публіку свіжим знімком, на якому позувала в цікавій локації та ще й у національному українському вбранні

Так, 74-річна артистка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній сукні-вишиванці, босоніжках на плоскій підошві й сонцезахисних окулярах, передає Politeka.net.

Софія Михайлівна сиділа на кованій лаві, а позаду неї була стіна з невеликим муралом - намальованим казковим птахом.

"Гарного всім дня! 🌤❤️",- підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто порівняв Ротару з цим птахом. Як відомо, 19 серпня співачка виступить на російському фестивалі "Нова хвиля" в Сочі. При цьому Ротару також є учасницею великого концерту до Дня Незалежності України 24 серпня на НСК Олімпійський в Києві.

"Клас! Це ви як птах!🔥"

"Софія Михайлівна, ви як завжди на висоті! І вам теж гарного дня! ❤️"



"Живіть довго, я вас обожнюю, молюся за вас, дай вам здоров'я не хворійте❤️"

"Яка ж ви красива!!! Найкраща на землі!!!! Найрідніша і найулюбленіша Софія Михайлівна ❤️"

"Наймиліше фото!!!! 🔥"

"Красуня ви наша 🤗 @sofiarotaru.official доброго дня вам. Бережіть себе"

"Просто чудово!!!❤ ️ ❤️❤️Ви не перестаєте мене захоплювати!!!😍"

"Жінка трудяга!"

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