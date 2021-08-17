Відома співачка Міла Нітіч показала незвичайне відео, яким явно спокусила виконавця Олега Кензова

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, зірка "Голосу країни" Міла Нітіч часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася сміливим відео, на якому приймає душ. Реакція фанатів була неоднозначною, одним з перших свій захват висловив співак Олег Кензов.

На відео Міла стоїть під струменями води з душу в оточенні зелені, вона робить характерні рухи руками, пригладжуючи волосся назад. При цьому перед камерою вона з'явилася в одязі – в душ співачка зайшла в світлій блузі, яка тут же намокає від води.

У підписі до відео Нітіч написала: "У дитинстві мама порівнювала мене з водою. Вода завжди прокладає собі шлях навіть крізь камінь. Опинившись в пастці, вона знайде куди просочитися. Афоризм не мій, але дуже точний, резонує з тим ким я є". Співак Олег Кензов тут же прокоментував відео Міли з душу - він залишив три емодзі-вогника.

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