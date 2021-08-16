Відома українська співачка Slavia, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Дзідзьо, загадково прокоментувала його пост

Як пише Politeka.net, Ярослава Притула, яка нещодавно почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом Slavia, після довгих років подружнього життя розвелася зі співаком Михайлом Хомою, який прославився під псевдонімом Дзідзьо.

Однак нещодавно на особистій сторінці Дзідзьо в Instagram з’явився пост, у якому він розповідає, що два роки тому купив шикарну квартиру у ЖК "Park Lake City", що розташований на Новообухівському шосе.

"Два роки тому я купив надзвичайно-красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори і мій улюблений захід сонця", - пише співак.

Що цікаво, на пост відгукнулася колишня дружина Дзідзьо Slavia, яка подякувала екс-чоловіку за те, що той здійснив її мрію.

"Я влюбилася в це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію 🌞💛🤗", - написала співачка. На що Хома відповів, що "це місце Slavia дуже пасує💚".

Шанувальники співаків написали багато коментарів, у яких запитували, чи колишнє подружжя знову разом.

"Ви знову разом?", "@slavia_official нуууу скажіть ви разом????", " Дуже гарне місце 🔥🔥😍", " Надзвичайно красивий краєвид🔥", " Вітаю! Це неймовірно тяжкий шлях бути артистом!", - написали в мережі.

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