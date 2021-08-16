Продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап), показав незвичайне фото з Юрієм Горбуновим

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко став популярним не тільки виконавцем, а й продюсером, зайнявшись розкруткою Наді Дорофєєвої, Мішель Андраде та інших українських зірок. Також Потап вирішив спробувати себе в якості актора, поділившись в Instagram кумедним фото.

На новому знімку Олексій був в образі священика, з великим ланцюжком і головним убором, а на обличчі була велика борода. Поруч стояв Юрій, який грав роль тамади.

"Не відпускає мене ця роль. Скажені сусіди. Юрій Горбунов", - підписав фотографію Потапенко.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я вже подумав,що Ніколаєв пластику зробив по омолодженню", " дуже йде...))) Все ще може бути! НК в поле матінки-сумнівно", "ходить по п'ятах покаяння" ," вам реально ці ролі до лиця", " батько Потап, коли можна на сповідь записатися....", "Якщо не відпускає, значить проповідуй. Це твоє".

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