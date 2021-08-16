Українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла, як кардинально поміняти своє життя

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою. Також вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками життєвими порадами.

анна Саліванчук

На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна позує в незвичайній позі в костюмі коричневого кольору. Вона розтягнула піджак, показуючи свої форми в короткому чорному топі.

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"Хочете здивую?
Нічого не зміниться, поки ти не зміниш себе.

Диявол в дрібницях. Правда?

Дуже часто люди скаржаться на те, що вони незадоволені своїм життям. Ми мріємо про те, як круто все зміниться! Так от. Не зміниться. Саме по собі вже точно.

Адже всі зміни починаються з тебе самого.

З чого ж почати?

Перш за все, необхідно чітко зрозуміти, що саме ти хочеш. Що конкретно тобі не подобається? Це може бути робота, відносини, тіло.

Усвідомлюй, прийми те, що є зараз, а потім подумай, як це має виглядати в ідеалі?

Що потрібно змінити, щоб ця картинка стала реальною, такою, якою її хочеш бачити саме Ти.

І залишиться найголовніше-почати діяти.

Просто?
Але досить складно👌 хоча все абсолютно реально.
Дерзати. ", розповіла Анна Саліванчук.

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