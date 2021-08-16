Українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла, як кардинально поміняти своє життя

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою. Також вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками життєвими порадами.

На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна позує в незвичайній позі в костюмі коричневого кольору. Вона розтягнула піджак, показуючи свої форми в короткому чорному топі.

"Хочете здивую?

Нічого не зміниться, поки ти не зміниш себе.

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Диявол в дрібницях. Правда?

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Дуже часто люди скаржаться на те, що вони незадоволені своїм життям. Ми мріємо про те, як круто все зміниться! Так от. Не зміниться. Саме по собі вже точно.

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Адже всі зміни починаються з тебе самого.

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З чого ж почати?

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Перш за все, необхідно чітко зрозуміти, що саме ти хочеш. Що конкретно тобі не подобається? Це може бути робота, відносини, тіло.

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Усвідомлюй, прийми те, що є зараз, а потім подумай, як це має виглядати в ідеалі?

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Що потрібно змінити, щоб ця картинка стала реальною, такою, якою її хочеш бачити саме Ти.

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І залишиться найголовніше-почати діяти.

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Просто?

Але досить складно👌 хоча все абсолютно реально.

Дерзати. ", розповіла Анна Саліванчук.

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