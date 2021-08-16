Тіна Кароль з'явилася в товаристві зі своєю маленькою копією, Тіною Синяговською

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль нещодавно випустила новий міні-альбом"Красиво". Красуня на пісні з альбому встигла зняти кілька відео-робіт, які набрали мільйони переглядів на Ютубі. Співачка активно веде Instagram, але фанатам і це мало, адже вони створюють фан-сторінки, де публікують знімки і Відео своєї улюбленої виконавиці.

На фан-сторінці з'явилося фото, де Кароль позує в Одеському Морвокзалі. Красуню обіймає семирічна Тіна Синяговська, яка прозвали копією співачки через схожість.

"Дві Тиночки", - було підписано фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Теж дуже хотіли сфотографуватися", "які красиві", "хороші", "Милашки", "дві красуні".

На сторінці Синяговской теж було це фото.

"Любов. Тіна каже, я її так люблю, що боюся навіть слово сказати при ній", - написала мама маленької Тіни. Лайк поставила і Тіна Кароль під знімком.

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