Популярна українська співачка Соня Кей, яка доводиться Софії Ротару племінницею, нещодавно змінила образ та показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка, племінниця Народної артистки України Софії Ротару Софія Хлябич, яка робить сольну кар’єру під псевдонімом Соня Кей, нещодавно вирішила кардинально змінити образ. Співачка відрізала своє довге чорне волосся і тепер у неї стильне каре.

Так, у своєму Instagram Соня Кей поділилася серією світлин, де вона у коротких шортах, топі та білій оверсайз сорочці красується перед камерою та показує довгі стрункі ноги.

"Як тебе не любити, Києве мій! 🤍", - пише Соня Кей.

"Сонечка ти як завжди така красива ... ❤️ ... така позитивна ... весела ... ... яскрава Сонечка) ти чарівна ... ✨ ... відразу видно – київська красуня, королева краси ... ❣️ 💖)))", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що племінниця Ротару зважилася на зміну зовнішності, тепер зовсім інша: "Нова я".

Нaгaдaємо, що племінниця Ротару хвалилася підкачаним тілом в короткому топі на прогулянці: "Богиня".

A ще Politeka повідомлялa, що юна внучка Софії Ротару витончено вигнулася перед своїм нареченим-мільйонером: "Пляжний день".