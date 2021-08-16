Співачка Ксенія Попова поділилася ефектними ракурсами, похвалившись купальником

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала впізнаваною співачкою, прийшовши на"Х-Фактор". І хоч там красуня не домоглася великих успіхів у команді Насті Каменських, але це їй не завадило стати солісткою нового складу "ВІА Гри". Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фоловерами.

На новому фото Ксенія позувала в бікіні і стильних окулярах. Красуня зробила селфі, покрутившись перед дзеркалом і показавши найсміливіші ракурси. Кадри вийшли запальними і цікавими.

Фанати поставили понад 800 лайків і написали компліменти українській красуні:

"Нереально шикарна"," про боги це нестерпно прекрасно, Ксюша обожнюю"," яка красуня", "" Краса врятує світ " було сказано давно, а помічаю тільки зараз. Продовжуй рятувати планету, красуня","що ж ти така красива".

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