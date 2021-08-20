Відомий виконавець Дан Балан показав дивовижне фото в соцмережі, перервавши тримісячне мовчання

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський артист Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман з українською поп-дівою Тіною Кароль, нарешті дав про себе знати в соцмережі Instagram. Близько трьох місяців музикант не публікував нових фотографій, а тепер з'явився, виклавши дивовижне фото в новому амплуа.

На новій фотографії Дан зображений, мабуть, на відпочинку – він плаває в морі на спеціальному пристосуванні, і виглядає абсолютно щасливим. У підписі до кадру співак-плавець загадково написав: "Повернувся назавжди... мир і небо... ти і я".

Користувачі тут же почали коментувати повернення Балана і його новою фотографію: "Дан, ми занадто сумуємо. Не пропадай так надовго", "Дракула перекваліфікувався в Дельфіни", "Чоловіче, не пропадайте так часто. Ми шалено сумуємо", "Трапляються все-таки чудеса в житті", "Блудний батько повернувся, я не вірю своїм очам", "Татко повернувся", "О, Добрий вечір Містер Балан. Нарешті ви до нас заглянули", "Неймовірний", "Вау".

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