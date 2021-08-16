Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася секретами щасливих стосунків

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

"Мені здається, якщо жінка не «тримається» за чоловіка, і не показує що він для неї - найважливіше на всьому білому світі, то тоді відносини виходять більш ніж гармонійними, і поважними у ставленні один до одного. І навпаки, коли жінка найважливішою людиною у своєму житті вважає не себе, а чоловіка - то відносини руйнуються зі швидкістю світла, ну, або в таких відносинах хтось вічно терпить»,-поділилася міркуваннями кохана Заливако.

Анна Богдан впевнена, що для жінки вкрай важливо реалізуватися, як особистості: «з дитинства мене вчили тому, що жінка повинна цінувати, любити і поважати в першу чергу себе. Кожна повинна себе реалізувати не тільки як дружина і мама, а ще й як особистість!»

Обраниця Заливако радить всім жінкам дотримуватися такої стратегії.⠀

"Це хочу донести і до вас❤ нікого важливішого за вас у Вашому житті немає! Тільки ви вибираєте свій шлях і те, як проживете ваше життя! Будьте тією, яких домагаються! Будьте тією, якими захоплюються! Будьте тією, на кого хочеться рівнятися», - підкреслила вона.

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