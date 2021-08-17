Кохана 19-річного переможця вокального шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина

Як відомо, співак на початку 2021года зробив пропозицію 23-річній дівчині Іванні, з якою живе разом у Києві в квартирі, отриманій після перемоги в шоу. Пара готується до весілля.

Наречена Романа, скуштувавши слави, пробує свом сили, як блогер. Іванна активно веде свій Instagram, розповідаючи і показуючи подробиці їхнього особистого життя.

Так, фоловери запитали дівчину, який характер у її коханого, і вона розповіла.

"Буває спокійний, милий, такий хоч до рани прикладай, а буває злюка впертий. Але якщо порівняти з моїм характером, то він дуже спокійний", - написала Іванна.

Відзначимо, блогерська активність дівчини не завжди радує її нареченого. Так одного разу Іванна несподівано почала знімати Романа в поїзді, коли він розкривав пакет з білизною. Судячи з його виразу обличчя, Йому це не сподобалося. Трохи пізніше Іванна, лежачи вже в ліжку в купе, вирішила поспілкуватися з передплатниками, і у неї поцікавилися: "чому Рома такий злий?"

"Ромчик просто не любить, коли я його без попередження знімаю, його це злить", - чесно зізналася наречена переможця "Голосу".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою.

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