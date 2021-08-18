Головний суддя проєкту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як знімається програма, і куди діваються страви після зйомок

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським ведучим шоу "Майстер Шеф" та ресторатором. Він активно веде соціальні мережі і ділиться рецептами в своєму блозі.

Цього разу Ектор поділився новими Instagram-сторіз. Він запропонував шанувальникам задати питання щодо програми "Майстер Шеф". Спочатку Ектор розповів про те, що кожен випуск знімають кілька днів, і саме тому часто можна почути від учасників, що настав новий день.

Шанувальники шоу запитали у Ектора, чи пробують судді вже холодні страви, і якщо ні, то як встигають.

"Коли як виходить. Іноді потрібно трохи почекати, а іноді пробуємо відразу після приготування", заявив суддя "МастерШеф".

Також Фанати зацікавилися питанням, куди діваються страви після того, як судді його спробують.

"Всі страви, які всі судді спробували після конкурсу, і це блюдо чіпали тому це неможливо для інших людей, це не буде правильно", розповів шеф-кухар.

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво оприлюднив кадри з місця великої пожежі в Києві: язики полум'я і стовп диму

Також, Хіменес-Браво в деталях показав свої холостяцькі апартаменти, прозорі стіни і килими: "Як дитячий сад, але..."

Politeka розповідала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав себе в юності і видав гірку правду про батька: "У 16 років я пішов з дому"



