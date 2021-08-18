Популярна українська телеведуча Катя Осадча нещодавно влаштувала розкішне свято на честь народження малюка

Знаменита сім'я ведучих Юрія Горбунова і Каті Осадчої відсвяткували в сімейному колі і з близькими друзями швидку появу на світ їхнього малюка. Зовсім скоро пара знову стане батьками і на честь цього вони влаштували вдома стильну вечірку.

Пара дуже успішна в шоу-бізнесі, причому обидва телеведучі часто перетинаються в різних проектах і завжди в центрі подій. Оскільки зірки намагаються бути на публіці більшу частину часу, щоб охороняти особистий простір поза камерами, вони вибрали будинок у приватному секторі.

Катя Осадча і Юрій Горбунов живе під Києвом, в котеджному містечку" Сонячна долина", яка розташована в селі Романків (3 км на південь від Києва). Причому місце це закритого типу, з власною службою безпеки, а будинки на продаж в котеджному містечку стартують в від 13 до 42 млн грн. залежно від площі і розміру ділянки.

Найближчими сусідами пари стали відомі співак зі співачкою-Потап і Настя Каменських, які вже багато років дружать сім'ями і також відвідали вечірку Катерини та Юрія.

Як можна помітити, у дворі розкішного будинку також є старий хвойний ліс, упорядкований парк, декоративне озеро, вся необхідна інфраструктура.

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