Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, сколихнув публіку новими кадрами в цікавій компанії

47-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у ресторані з авторами пісень і, за сумісництвом, своїми друзями, передає Politeka.net.

Привід зібратися був прекрасний. Андрій Михайлович відзначав тріумф свого хіта "Make It Rain Champagne!".

"Нарешті відзначаємо нагороду від @yunaawards за "Make It Rain Champagne!" з авторами пісень - @andreas_ohrn і @bassflowmusic 🍺 🍺 🍺 яке задоволення!",- йдеться в підписі.

У якийсь момент під час вечірки бородатий друг поцілував Данилка в щоку, зворушливий момент потрапив на камеру.

Користувачі з жаром обговорюють побачене:

"❤️ Відмінно! Ви молодці! Чудове фото❤️"

"Ех, Андрій, Андрій... Як жити-то😢❤️"

"Класна компашка😁 👍!"

"Андрій Данилко - красунчик😍 🔥"

"Михайлович, глибина вашого погляду вражає. Враження, як на конференції з філософії, а не на бухічі😂"

Зазначимо, Данилко з "Make It Rain Champagne" переміг на музичній премії Yearly Ukrainian National Awards в номінації "Краща пісня іноземною мовою". Церемонія нагородження відбулася в Києві 12 травня.

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