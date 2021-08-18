Що ж сталося між суддями шоу?

Співачка Наталія Фаліон та суддя і ведуча бекстейджу популярного співочого шоу "Співають всі" Анна Трінчер поспілкувалися за лаштунками

Як пише Politeka.net, 63-річна Наталія Фаліон народилася у селі П’ятничани, що у Хмельницькій області та довгі роки працювала директором музичної школи. Пізніше Наталія Фаліон разом із гуртом "Лісапетний батальйон" перемогла у 5 сезоні популярного талант-шоу "Україна має талант" у 2013 році. Славу їм принесла легендарна пісня "Лісапєт". З того часу гурт став багато гастролювати Україною.

Нещодавно солістку гурту "Лісапетний батальйон" запросили стати суддею популярного шоу "Співають всі". Так, Фаліон поспілкувалася зі ще однією суддею та ведучою бекстейджу Анною Трінчер, яка прославилася завдяки ролі у серіалі "Школа".

Так, акторка запитала Фаліон, чи та встала б, якби на сцені співала Трінчер.

"Ти трохи захуда. Не мій формат, а якщо я зараз ще встану - ти взагалі офігієш. Хочеться тебе відгодувати", - з посмішкою відповіла Фаліон на питання.

Окрім цього, співачка навіть оцінила манікюр ведучої бекстейджу та не дуже зрозуміла, навіщо мати такі довгі нігті.

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