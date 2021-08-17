Співак Віталій Козловський, який днями втратив улюбленого батька, повідомив дату похорону

36-річний Заслужений артист України, який зараз оплакує родича, 16 серпня виклав свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Завтра прощання з татом... Помоліться за упокій душі раба Божого Віталія, - попросив співак своїх шанувальників і додав, - Хто знав мого батька і хоче провести його в останню путь -... (номер телефону, - ред.)".

Нагадаємо, Віталій Козловський-старший помер 15 серпня на 75 році життя. Його син зробив щемливий пост, супроводивши серією яскравих фото. Зокрема, на деяких знімках співак постав зовсім крихіткою на руках у ще молодого татуся. Також Козловський поділився кадрами з останнього дня народження батька. Останній задув свічки і подякував своїй родині за те, що вони поруч.

Останній рік видався важким для Віталія Сергійовича. Його здоров'я значно похитнулося після перенесеного коронавірусу, і врешті-решт серце не витримало.

Колеги Козловського, а також звичайні українці кинулися йому співчувати. Так, слова підтримки виказали актриса Ольга Сумська, співачки Аліна Гросу, Вікторія Смеюха, Світлана Тарабарова, Ольга Цибульська та інші.

"Боже, Віталічек... Яка сумна новина... Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович... 😢 😢 😢 🙏",- написала Сумська.

"Вітася, Тримайся🙏🙏 🙏 Наші співчуття😔 😔 😔", - і Гросу.

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