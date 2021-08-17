Зірка каналу "1+1" і телеведуча Лідія Таран розсмішила розвагами перед зйомками ефіру в Маріуполі

Зараз телеведуча разом зі знімальною командою вирушила на східну Україну, де встигла відзнято багато різного матеріалу в рамках спеціальної програми. Цього разу Таран вирушила до Маріуполя, де вивчала околиці.

Не обійшлося без незручних і кумедних моментів заради ефіру. Лідії довелося кинутися у фонтан» з головою " і показати кадри, як вона наважується на це:

"Чого не зробиш заради ефіру. На низькому старті. Ой, зараз? Може почекати? Я не встигну перебігти, якщо опуститься, гаразд " - емоційно звернулася телеведуча в яскравому вбранні.

Зібравшись з силами, Лідія все ж пробігла під фантаном, намочивши волосся і показавши потім мокру зачіску. Проте, телеведуча ризик оцінила і після опублікувала ще кілька кадрів.

Як можна помітити, телеведуча зі знімальною групою вирішила вивчити вітчизняні локації на сході України.

Раніше Лідія підійшла максимально близько до Луганська, який зараз окупований і зупинилася в селищі Щастя.

"Нарешті я тут! І хоча не можу дістатися самого Луганська, підійшла дуже близько-На щастя! ☺️ Луганщина неможлива без свого щастя. За це місто кілька років воювали і гинули люди. Сьогодні ми відновили тут історичну справедливість", - написала ведуча у себе в Instagram.

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