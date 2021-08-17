Звезда канала "1+1" и телеведущая Лидия Таран рассмешила развлечениями перед съемками эфира в Мариуполе

Сейчас телеведущая вместе со съемочной командой отправилась на восточную Украину, где успела отснят много разного материала в рамках специальной программы. В этот раз Таран отправилась в Мариуполь, где изучала окрестности.

Не обошлось без неловких и забавных моментов ради эфира. Лидии пришлось броситься в фонтан «с головой» и показать кадры, как она решается на это:

«Чего не сделаешь ради эфира. На низком старте. Ой, сейчас? Может подождать? Я не успею перебежать, если опустится, ладно» - эмоционально обратилась телеведущая в ярком наряде.

Собравшись с силами, Лидия все же пробежала под фонтаном, намочив волосы и показав потом мокрую прическу. Тем не менее, телеведущая риск оценила и после опубликовала еще несколько кадров.

Как можно заметить, телеведущая со съемочной группой решила изучить отечественные локации на востоке Украины.

Ранее Лидия подошла максимально близко к Луганску, который сейчас оккупирован и остановилась в поселке Счастье.

«Наконец я здесь! И хотя не могу добраться самого Луганска, подошла очень близко - к Счастью! ☺️ Луганщина невозможна без своего Счастья. За это город несколько лет воевали и погибали люди. Сегодня мы восстановили здесь историческую справедливость», - написала ведущая у себя в Инстаграм.

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