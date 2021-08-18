Актриса Ксенія Мішина висловилася з приводу своєї участі в шоу "Холостячка" і можливої експлуатації

Так, 31-річну зірку підловили з розпитуваннями про колишнього бойфренда, переможця "Холостячки" Алексендра Еллерта, під час 12-го Одеського кінофестивалю. Тут вона презентувала фільм зі своєю участю "Зломовчання", який зачіпає серйозні теми про торгівлю людьми та експлуатацію українських дівчат.

Мішина не вважає свою участь в шоу різновидом експулатації. При цьому багато користувачів мережі не раз висловлювали думку, що учасники спеціально розкривають якісь деталі зі свого особистого життя, щоб зайвий раз "піарнутися" й зробити рейтинги каналу.

"Ох, нічого собі!, - згадка про "Холостячку" вивела Ксенію з себе, пише "Обозреватель", - По-перше, я не згодна з приводу "Холостячки". Я прийшла на цей проект завдяки своїй професії і попереднім проектам, тому я думаю, що це не початкова точка моєї кар'єри, а навпаки кар'єра, скажімо так, привела мене до цього проекту".

Нагадаємо, Мішина з Еллертом почали жити разом практично відразу після фіналу. Через півроку вони розлучилися, не називаючи причин. Так співпало, що актриса в цей момент почала зніматися в "Україна має талант" в якості одного з суддів і повністю пірнула в роботу.

Раніше Politeka писала, що біда з переможцем" Холостячки "Еллертом трапилася на відпочинку, кадри вже в мережі:" нас перевернула...".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина "завела" Решетника і Шатирко танцями в зухвалому міні: "ось така вечірка"

A ще Politeka повідомляла, що Еллерт після розриву з Мішиною показав, чим займає руки: "став холостяком, життя б'є ключем".