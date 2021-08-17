Фіналістка шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" розкрила справжнє ставлення телеведучого Богдана Юсипчука до неї

Нещодавно мережа сполошила новину про раптове весілля телеведучого і фіналістки "Холостяка" Юлією "Зайкою". У мережі активно обговорювали несподіване рішення пари і їх знайомство. Але, як виявилося пізніше, весільна фотосесія була лише частиною реклами нової весільної локації в столиці.

Після того, як хвиля обурення трохи вщухла, Юлія розповіла, чому вони з Юсипчуком зробили таку рекламу: "завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам".

Сам телеведучий нещодавно відповів на особисте запитання, Чи подобається йому Юлія, як жінка:

"Хлопців, ну Юлія Зайка, напевно, подобається багатьом чоловікам. Симпатична, розумна. Звичайно, так. Відповідь Так!» - висловився телеведучий, записуючи Сторі у себе в спальні.

Раніше Юсипчук разом з Юлією вирушили в притулок для тварин, щоб допомогти привернути увагу до проблеми бездомних тварин.

"Вчора ми, як і обіцяли з @julz_seven, відвідали притулок для собак у Бородянці, що під Києвом. Людей, які погодилися поїхати з нами, було досить багато, тому ми їхали двома групами в різний час. Сказати, що я був вражений, - не сказати нічого. Собакени нереально круті. Кожен хоче знайти господаря і будинок", - зазначив Юсипчук.

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