Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" раскрыла настоящее отношение телеведущего Богдана Юсипчука к ней

Недавно сеть всполошила новость о внезапной свадьбе телеведущего и финалистки "Холостяка" Юлией "Зайкой". В сети активно обсуждали неожиданное решение пары и их знакомство. Но, как оказалось позже, свадебная фотосессия была лишь частью рекламы новой свадебной локации в столице.

После того, как волна негодования немного утихла, Юлия рассказала, почему они с Юсипчуком сделали такую рекламу: "Благодаря большому охвату и резонансности "свадьбы" мы хотели помочь бездомным животным".

Сам телеведущий недавно ответил на личный вопрос, нравится ли ему Юлия, как женщина:

«Ребят, ну Юлия Зайка, наверное, нравится многим мужчинам. Симпатичная, умная. Конечно, да. Ответ да!» - высказался телеведущий, записывая Стори у себя в спальне.

Ранее Юсипчук вместе с Юлией отправились в приют для животных, чтобы помочь привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

«Вчера мы, как и обещали с @julz_seven, посетили приют для собак в Бородянке, что под Киевом. Людей, которые согласились поехать с нами, было довольно много, поэтому мы ехали двумя группами в разное время. Сказать, что я был поражен, - не сказать ничего. Собакены нереально крутые. Каждый хочет найти хозяина и дом», - отметил Юсипчук.

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