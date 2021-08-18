Син Григорія Чапкіса Грег з'явився в компанії завидною довгоногої красуні

Як пише Politeka.net, 42-річний Грег пішов по стопах батька, відкривши в США школу танців Chapkis Dance. Танцюрист покинув Україну ще в дитинстві разом з мамою (другою дружиною Григорія, - прим. ред.). Грег разом зі своїми вихованцями бере участь у талант-шоу, гастролює по штатах, а також ставить номери зіркам. Не забуває танцюрист і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото, яке Грег опублікував в соціальній мережі, чоловік був разом з колумбійською співачкою Karol G. Красоткка обіймала Чапкіса, позуючи для фото.

"Так вдячний за такі моменти. Велике спасибі Karol G", - написав Грег.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це здорово"," поїхали, братан", " молодці, з ллюбовью і повагою підтримую! Успіхів, процвітання, миру щастя і любові!, "Яка мила Кароль".

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