Популярна українська акторка Анна Кошмал поділилася чорно-білою фотографією із режисером Андрієм Яковлєвим, чим налякала шанувальників

Як пише Politeka.net, 26-річна акторка Анна Кошмал прославилася завдяки зйомкам у другому сезоні серіалу "Папік" та ролі Жені у п'ятому та шостому сезонах комедійного серіалу "Свати". За цю роль вона навіть була номінована на телевізійну премію "Телетріумф".

Як відомо, режисером гумористичного сімейного серіалу став Андрій Яковлєв, який навіть отримав народу за цю роботу.

Так, у своєму Instagram зірка "Сватів" Кошмал поділилася чуттєвою чорно-білою світлиною з режисером.

"Кращий режисер, учитель і друг ... дуже люблю. Момент зловив @vanya___yak", - написала Кошмал.

Через такий підпис та чорно-білий ефект на світлині шанувальники злякалися й написали багато коментарів.

"Боже мій, Аня, не робіть так більше ... Не виставляйте чорно-білу фотографію, я подумав, що він помер", " Прекрасний режисер. Довгих років життя і творчості. Нехай творить нове, цікаве, сатиричне і таке, що назавжди запам'ятається багатьом глядачам. 😂😂😂", "Анюта, боже я так злякалася. Нерви можуть не витримати", " Навіщо ж так лякати", - пишуть у мережі.

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