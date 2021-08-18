Співачка Софія Ротару сколихнула публіку помолоділим виглядом під час зустрічі з шанувальниками
У свої 74 роки Софія Ротару продовжує захоплювати шанувальників квітучим і молодим виглядом, адже виглядає вона набагато молодше. На одному з кадрів з шанувальників зірка також привернула увагу до себе.
Як можна помітити з фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, Ротару продовжує молодитися, причому робить це вона вельми акуратно. Щоб виглядати максимально натурально з найперших ознак старіння зірка ретельно стежила за собою.
До того ж вона активно виступає і пише нові пісні. Поруч з фанатом співачка в скромному чорному вбранні блиснула саме сяючим обличчям і підтягнутою шкірою.
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"Наша королева краси 😍; ні не ваша а наша королева наша улюблена красуня; як же я хочу таке ж фото з Софією Мізайлівною; ви прекрасна, я дуже сильно люблю вас; красуня! Улюблениця моя!! Обожнюю вас!! Захоплююся вами!!!👍 😍 Чи можливо написати особисто Софії Михайлівні; Чарівна!😍 » ,- відповідають фанати.
Також раніше Ротару опублікувала фрагмент пісні, накладений на кадри її останньої фотосесії. У підписі зірка зазначила, що нова пісня з'явиться на всіх цифрових майданчиках. Вона запропонувала користувачам мережі її послухати і написати в коментарях, що вони думають про новинку.
Нагадавши, єдиний син Софії Ротару показав щасливу співачку в білій сукні і з квітами.
Як Politeka писала, що внучка Ротару в білій сукні і звичайних в'єтнамках підкорила видом на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що сім'я Ротару зібралася в повному складі, від внучки очей не відвести.