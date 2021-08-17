Відома актриса і гумористка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна потрясла щирістю
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Дівчина не тільки талановита актриса, а й гумористка. Також вона займається спортом і у вільний час від роботи проводить тренування, де допомагає людям досягти високих результатів. Катерина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз дівчина поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно дівчина відпочивала на африканському музичному фестивалі в Києві, звідки повернулася із захопленням і безліччю контенту. Актриса досі показує моменти з вечірки. На кадрах Катя бере конфетті і розкидає навколо себе. Після дівчина показує свою пластичність, нахиляючись на декорацію носорога.
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Київ - ти твориш чудеса!"підписала відео Катерина.
Публікація набрала більше 2 тисяч переглядів і кілька коментарів: "Нікітіну понесло".
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