Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес у маленькому топі і стильних брюках прогулялася по місту

Зараз Дженніфер Лопес знаходиться під постійним увагу фотографів, адже після дня народження вона вже публічно оголосила про свої стосунки з Аффлеком і тепер постійно ходить з ним на побачення. При цьому артистка вибирає для виходу в світ вельми модні образи, нітрохи не приховують її фігура.

Цього разу Лопес помітили в трендовому образі на прогулянці з дочкою. Вона йшла по вулиці, одягнена в літній костюм, який складався з кроп-топа, широких штанів і подовженого піджака від Pucci.

Звичні прикраси із золота вдало доповнили її стиль, а окуляри приховали від зайвих сонячних променів.

Стильний образ артистка завершила босоніжками на шпильках і бежевою сумкою через плече. А завдяки крихітному топу акцент був підібраний, як завжди, на плоскому животу і вдалому загару.

Також в саду свого будинку Дженніфер позувала в наряді від ліванського модельєра Elie Saab з колекції цього року.

"Ой, Нова бездоганність❤️; гарне вбрання для розкішної жінки, у вас друга молодість; завжди ідеально 💚; Красиво всередині і зовні❤️; наскільки добре ти можеш виглядати? ❤ "- відповідають фанати.

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