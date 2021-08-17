Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес в маленьком топе и стильных брюках прогулялась по городу
Сейчас Дженнифер Лопес находится под постоянным внимание фотографов, ведь после дня рождения она уже публично объявила о своих отношениях с Аффлеком и теперь постоянно ходит с ним на свидания. При этом артистка выбирает для выхода в свет весьма модные образы, ничуть не скрывающие ее фигура.
В этот раз Лопес заметили в трендовом образе на прогулке с дочерью. Она шла по улице, одетая в летний костюм, который состоял из кроп-топа, широких брюк и удлиненного пиджака от Pucci.
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Привычные украшения из золота удачно дополнили ее стиль, а очки скрыли от лишних солнечных лучшей.
Стильный образ артистка завершила босоножками на шпильках и бежевой сумкой через плечо. А благодаря крошечному топу акцент был подобран, как всегда, на плоскому животу и удачному загару.
Также в саду своего дома Дженнифер позировала в наряде от ливанского модельера Elie Saab из коллекции этого года.
«Ой, новая безупречность️❤️; Красивый наряд для роскошной женщины, у вас вторая молодость; Всегда идеально, нереальный труд💚; Красиво внутри и снаружи ❤️; Насколько хорошо ты можешь выглядеть? ❤» - отвечают фанаты.
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте