Співачка Тіна Кароль звернулася до українців перед виходом нового альбому

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль-популярна українська співачка. Нещодавно артистка оголосила про свій новий альбом, який складається з дуетів з молодими талантами України. Альбом на честь цього називається "Молода кров". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті.

Цього разу Тіна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Артистка в білому короткому топі з високою зачіскою звернулася до українців. Вона розповіла, що підготувала сюрприз у вигляді релізу нового альбому "Молода кров" до 30-річчя Незалежності України. Раніше Тіна оголошувала з ким будуть дуети, серед перерахованих артистів: Андрій Wellboy, група Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Аліна Паш, група KAZKA і Микита Ломакін.

"Я неймовірно зворушена представити вам альбом"Молода кров". Неймовірно зворушена представити виконавців нової формації. І хочу привітати Україну з днем народження, з 30-річчям. Ви знали що все залежить в майбутньому від нас, наскільки ми об'єднані в своїй ідеї, в своїй самоідентифікації. Мені дуже приємно, що саме в цьому альбомі в цих дуетах, в цих піснях звучать ті голоси, які будуть звучати в майбутньому. Вірю що буде "Молода кров" 2 і 3. На сьогодні це наш маленький старт і амбіційні плани.", привітала Тіна Кароль країну з Днем Незалежності.

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