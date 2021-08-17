Відома модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала обраницю свого брата

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома як популярна модель. Вона є онукою легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина вчиться на дизайнера в Лондоні і живе там. Нещодавно вона розповідала, що саме Нью-Йорк-найкраще місто для життя. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Як відомо, у Соні є рідний брат - Анатолій. Він займається музикою, але на відміну від своєї бабусі Софії Ротару, пише музику, а не співає. Також Анатолія через зовнішність часто порівнюють на просторах Мережі з покійним чоловіком легендарної співачки. Зараз брат і сестра знаходяться в Італії, вони приїхали туди відсвяткувати день народження бабусі Софії Ротару і провести разом вихідні.

Як вказала Соня Євдокименко у своїх сторіз, зараз сім'я прямує в місто Портофіно, в Італії.

На наступних кадрах Соня показує себе і маму на передніх кріслах машину, а потім переводить камеру на свого брата Анатолія і його обраницю. Вони тримаються за руки.

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