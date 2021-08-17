Багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех-Романчук похвалилася фігурою на відпочинку

Як пише Politeka.net, 26-річна Марина Бех-Романчук неодноразово представляла Україну на світових та континентальних змаганнях, вона є чемпіонкою Універсіади, учасницею Олімпійських ігор 2016 та 2020 року, чемпіонкою Європи та України.

Зараз Марина відпочиває після змагань в українському місті Бакота, Кам’янець-Подільського району. Про це атлетка розповіла у своєму Instagram. Марина опублікувала фото у білому купальнику на шнурівці, який тільки підкреслив її ідеальну фігуру та підкачане тіло.

Шанувальники зробили багато коментарів спортсменці.

"Красота 😍", "Дуже красиво😍🔥", "Гарячість зашкалює 😍🔥❤️🙌", "Тільки там був. Казкове місце!", "Яка ти вродлива. Я твій фанат. Ти дуже чуттєва та гаряча👏👏👏", - написали шанувальники.

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