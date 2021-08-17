Многократная чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук похвасталась фигурой на отдыхе

Как пишет Politeka.net, 26-летняя Марина Бех-Романчук неоднократно представляла Украину на мировых и континентальных соревнованиях, она является чемпионкой Универсиады, участницей Олимпийских игр 2016 и 2020 года, чемпионкой Европы и Украины.

Сейчас Марина отдыхает после соревнований в украинском городе Бакота, Каменец-Подольского района. Об этом атлетка рассказала в своем Instagram. Марина опубликовала фото в белом купальнике на шнуровке, который только подчеркнул ее идеальную фигуру и подкачанное тело.

Поклонники сделали много комментариев спортсменке.

"Красота 😍 ", "очень красиво 😍🔥 ", "Горячность зашкаливает 😍🔥❤️🙌 ", "Только там был. Сказочное место!", "Какая ты красивая. Я твой фанат. Ты очень чувственная и горячая 👏👏👏 ", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук провела романтический уик-энд с мужем в Украине: "Жаль, что без медали".

Напомним, что легкоатлетка Бех-Романчук оказалась под одним одеялом с олимпийским чемпионом: "Наслаждайся этим временем".

A еще Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук задрала платье перед зеркалом, захватив видом: "Счастливый день".