Многократная чемпионка Украины по легкой атлетике Марина Бех-Романчук похвасталась фигурой на отдыхе
Как пишет Politeka.net, 26-летняя Марина Бех-Романчук неоднократно представляла Украину на мировых и континентальных соревнованиях, она является чемпионкой Универсиады, участницей Олимпийских игр 2016 и 2020 года, чемпионкой Европы и Украины.
Сейчас Марина отдыхает после соревнований в украинском городе Бакота, Каменец-Подольского района. Об этом атлетка рассказала в своем Instagram. Марина опубликовала фото в белом купальнике на шнуровке, который только подчеркнул ее идеальную фигуру и подкачанное тело.
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Поклонники сделали много комментариев спортсменке.
"Красота 😍 ", "очень красиво 😍🔥 ", "Горячность зашкаливает 😍🔥❤️🙌 ", "Только там был. Сказочное место!", "Какая ты красивая. Я твой фанат. Ты очень чувственная и горячая 👏👏👏 ", - написали поклонники.
Ранее Politeka писала, что легкоатлетка Бех-Романчук провела романтический уик-энд с мужем в Украине: "Жаль, что без медали".
Напомним, что легкоатлетка Бех-Романчук оказалась под одним одеялом с олимпийским чемпионом: "Наслаждайся этим временем".
A еще Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук задрала платье перед зеркалом, захватив видом: "Счастливый день".