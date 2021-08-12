Марина Бех-Романчук показала, як проводить час
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук-успішна вітчизняна спортсменка, яка займається легкою атлетикою. Дівчина на Олімпіаді в Токіо посіла п'яте місце, і хоч красуня засмутилася цим фактом, українці підтримали Марину. Бех-Романчук також веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Марина лежала на підвісному вуличному ліжку, сховавшись під ковдрою із завидним красенем. Як можна зрозуміти, це чоловік легкоатлетки-український плавець Міша Романчук. 25 - річний спортсмен на Олімпіаді в Токіо завоював дві медалі - "бронзу" і "срібло".
Парочка посміхалася, піднявши руки для фото і показавши два схвальних пальця.
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"Насолоджуйся цим часом", - написала Марина під фотографією у своєму сторіс Instagram.
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