Марина Бех-Романчук показала, як проводить час

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук-успішна вітчизняна спортсменка, яка займається легкою атлетикою. Дівчина на Олімпіаді в Токіо посіла п'яте місце, і хоч красуня засмутилася цим фактом, українці підтримали Марину. Бех-Романчук також веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Марина лежала на підвісному вуличному ліжку, сховавшись під ковдрою із завидним красенем. Як можна зрозуміти, це чоловік легкоатлетки-український плавець Міша Романчук. 25 - річний спортсмен на Олімпіаді в Токіо завоював дві медалі - "бронзу" і "срібло".

Парочка посміхалася, піднявши руки для фото і показавши два схвальних пальця.

"Насолоджуйся цим часом", - написала Марина під фотографією у своєму сторіс Instagram.

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