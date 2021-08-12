Марина Бех-Романчук показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук - успешная отечественная спортсменка, которая занимается легкой атлетикой. Девушка на Олимпиаде в Токио заняла пятое место, и хоть красотка расстроилась этому факту, украинцы поддержали Марину. Бех-Романчук также ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Марина лежала на подвесной уличной кровати, спрятавшись под одеялом с завидным красавчиком. Как можно понять, это муж легкоатлетки - украинский пловец Миша Романчук. 25-летний спортсмен на Олимпиаде в Токио завоевал две медали - "бронзу" и "серебро".

Парочка улыбалась, подняв руки для фото и показав два одобрительных пальца.

"Наслаждайся этим временем", - написала Марина под фотографией в своем сторис Инстаграм.

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