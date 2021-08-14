Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після Олімпіади вирушила в поїздку по Україні зі своїм чоловіком - плавцем Михайлом Романчуком

Не так давно пара повернулася на батьківщину після Олімпіади в Токіо. Під час змагань Марина посіла п'яте місце, засмутившись такому результату. А ось її чоловік завоював срібну і бронзову медалі. Втім, зараз змагання залишилися позаду, і пара може розслабитися і насолодитися відпочинком.

Як показала в своєму Instagram Бех-Романчук, вони з чоловіком вирушили в поїздку по Україні. Так, пара відвідала Хотинську фортецю. На нових фото вони позують на тлі цього історичного пам'ятника, який вважається одним з семи чудес України.

Для поїздки Марина вибрала зручний, але в той же час стильний одяг. На ній були вільні бежеві шорти і короткі білий топік. На фото спортсменка з чоловіком мило цілувалися під відкритим небом.

"Нарешті у нас невелика відпустка. Люблю тебе", -підписала фото Бех-Романчук.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Романтично", "вітаю вас з відпочинком", "чудові фото", "Вперед на Париж!", "Красунчики!", "Шкода що ти без медалі ... Але вона буде, і не одна", - пишуть люди.

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук опинилася під однією ковдрою з олімпійським чемпіоном.

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