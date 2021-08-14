Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после Олимпиады отправилась в поездку по Украине со своим мужем - пловцом Михаилом Романчуком

Не так давно пара вернулась на родину после Олимпиады в Токио. Во время соревнований Марина заняла пятое место, огорчившись такому результату. А вот ее супруг завоевал серебряную и бронзовую медали. Впрочем, сейчас соревнования остались позади, и пара может расслабиться и насладиться отдыхом.

Как показала в своем Инстаграм Бех-Романчук, они с мужем отправились в поездку по Украине. Так, пара посетила Хотинскую крепость. На новых фото они позируют на фоне этого исторического памятника, который считается одним из семи чудес Украины.

Для поездки Марина выбрала удобную, но в то же время стильную одежду. На ней были свободные бежевые шорты и коротки белый топик. На фото спортсменка с мужем мило целовались под открытым небом.

«Наконец-то у нас небольшой отпуск. Люблю тебя», - подписала фото Бех-Романчук.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Романтично», «Поздравляю вас с отдыхом», «Замечательные фото», «Вперёд на Париж!», «Красавчики!», «Жаль что ты без медали ... Но она будет, и не одна», - пишут люди.

Напомним, легкоатлетка Бех-Романчук оказалась под одним одеялом с олимпийским чемпионом.

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук устроила шалости в купальнике, кадры.

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