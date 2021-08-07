Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук вже не один рік завойовує медалі на українських та міжнародних змаганнях. Красуня не пропустила і Олімпіаду 2020 в Токіо, де посіла п'яте місце, що стало для спортсменки болем і образою. Дівчину відразу підтримали фанати в соціальних мережах.

Але красуня не кидає блог в Instagram і продовжує радувати українців контентом. На новому фото Марина здалася в напівпрозорій сукні та босоніжках, позуючи біля вікна перед дзеркалом. Красуня доповнила образ стильною сумочкою, а в руках тримала телефон, на який зробила знімок. Бех-Романчук трохи задерла сукню, додавши знімку особливої грайливості.

"Щасливий день", - написала Марина під фотографією в сторіс Instagram, де фанати не змогли прокоментувати публікацію красуні.

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