Українська спортсменка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, підкорила зовнішністю в білому купальнику

Під час Олімпіади спортсменка не посіла призове місце, але опинилася на п'ятій позиції, що теж дуже добре. Шанувальники масово підтримали легкоатлетку і написали багато позитивних коментарів.

Зараз Марина вирушила на відпочинок відновлюватися після змагань і активно показує в Instagram, як проходять її будні на курорті з чоловіком. На нових кадрах дівчина захопила квітучим виглядом в білому купальнику на завязочках.

"Ці вихідні такі фантастичні 🥰 це місце надихнуло мене 💛 дякую, любов моя @misha_romanchuk ♥ ️" - пише спортсменка під кадрами.

"Вогонь🔥 🔥 жаркість перевантажена😍; шикарна😍; разюче !!; Комплімент 😍; ти чудова дружина, але ти моя! ❤ ️ ; ідеальне місце для відпочинку; Повернись будь ласка; Бомба_ракета_пушка_граната_петарда🤣 🤭 😉 🔥; стегна красиві. О Господи", - відповідають фанати в мережі.

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