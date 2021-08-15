Українська спортсменка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, підкорила зовнішністю в білому купальнику
Під час Олімпіади спортсменка не посіла призове місце, але опинилася на п'ятій позиції, що теж дуже добре. Шанувальники масово підтримали легкоатлетку і написали багато позитивних коментарів.
Зараз Марина вирушила на відпочинок відновлюватися після змагань і активно показує в Instagram, як проходять її будні на курорті з чоловіком. На нових кадрах дівчина захопила квітучим виглядом в білому купальнику на завязочках.
"Ці вихідні такі фантастичні 🥰 це місце надихнуло мене 💛 дякую, любов моя @misha_romanchuk ♥ ️" - пише спортсменка під кадрами.
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