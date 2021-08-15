Украинская спортсменка из легкой атлетики Марина Бех-Романчук, покорила внешностью в белом купальнике
Во время Олимпиады спортсменка не заняла призовое место, но оказалась на пятой позиции, что тоже очень хорошо. Поклонники массово поддержали легкоатлетку и написали много положительных комментариев.
Сейчас Марина отправилась на отдых восстанавливаться после соревнований и активно показывает в Инстаграм, как проходят ее будни на курорте с супругом. На новых кадрах девушка восхитила цветущим видом в белом купальнике на завязочках.
«Эти выходные такие фантастические 🥰 Это место вдохновило меня 💛 Спасибо, любовь моя @misha_romanchuk ♥ ️» - пишет спортсменка под кадрами.
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