Надія Мейхер влаштувала сміливу фотосесію, показавши результат
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною співачкою, увійшовши до першого складу гурту ВІА Гра. Дівчина пішла з колективу тільки в 2011 році через вагітність. Зараз красуня продовжує займатися творчістю, пробуючи оперний спів. Надя навіть брала участь в шоу" Маска", де виступила в образі Місяця, завоювавши серця публіки.
Зараз Надя займається дизайном власного одягу, а також веде Instagram, де ділиться найцікавішим. Красуня поділилася в соціальній мережі сторісами, де позувала в блузі і джинсах. Дівчина опублікувала кілька фотографій, дозволивши оцінити фігуру. На останньому кадрі Надя задерла блузу, показавши прес.
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Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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