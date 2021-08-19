Українцям показали кумедне відео з "таємною дружиною" Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник ретельно приховує від громадськості своє особисте життя. Однак фанати артиста все одно вважають його "таємною дружиною" бек-вокалістку Таїсію Сватко (Таюне), яка завжди поруч з ним – на сцені і за лаштунками.

Нещодавно в одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Олегу, опублікували кумедне відео, на якому показали його і Таюне під час підготовки до концерту. У ролику спочатку співак виходить з авто, потім з'являється в залі, де повним ходом йде підготовка до виступу. Також в ролику можна побачити "таємну дружину" артиста Таюне.

Як видно, бек-вокалістка знята в момент запального танцю на сцені, вона підстрибує так, що піднімається і її одяг, виблискуючи красивим плоским животиком. Перед камерою Таюне з'явилася в сірих джинсах і рожевій толстовці, а на її голові видно стильну кепку. Хтось із користувачів жартівливо прокоментував радісний танець Таїсії: "Танцюють всі!".

На відео також потрапив момент, коли Олег Винник підняв великий палець вгору, коли на сцені стояла і танцювала його бек-вокалістка Таюне.

Нагадаємо, Винник і його "таємна дружина" злилися в романтичному танці під хіт Тіни Кароль, відео: "Як же красиво".

Як повідомляла Politeka, "Таємна" дружина Олега Винника домоглася схвалення його вірних "вовчиць": "Супер красива".

Також Politeka писала, що Шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує: "Тая, дай тобі Бог терпіння".