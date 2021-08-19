Відома актриса Ольга Сумська вийшла в світ з молодшою дочкою Ганною і отримала критику від українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка разом з молодшою дочкою Ганною Борисюк побувала на Одеському кінофестивалі, звідки також виклала знімки і відео в мережі.

Для світського заходу Ольга вибрала довге блакитне плаття з візерунком з квітів і невеликим шлейфом. Наряд красиво підкреслив струнку фігуру і дуже освіжив зовнішність актриси. Свій образ вона доповнила стильним клатчем в тон наряду, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

А ось наряд дочки Сумської отримав критику, в коментарях шанувальники актриси відзначили, що Аня невдало підібрала сукню, вона її старить і робить більш пишною.

"Вибачте мені за критику, але... Ви виглядаєте молодшою за дочку. Наряд зовсім не підходить їй. Збільшує і старить. Не псуйте дівчинку", "Дочці потрібен молодіжний стиль", "Це точно. Молода дівчинка, а одягнена як бабка", "Ольга, ви завжди така елегантна, що ж дочку так підставили?", "Мама красуня, а Аню одягли, як опудало, хоча дуже красива дівчина", "Чому Аня завжди в дуже довгій сукні. Дуже збільшує її вік", - пишуть в коментарях до публікації.

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