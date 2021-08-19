На даний момент проходять зйомки популярного телешоу "МастерШеф", стало відомо коли глядачі побачать новий сезон

Як передає Politeka.net, зйомки 11-ого сезону популярного шоу "МастерШеф" добігають кінця. Нещодавно, незмінний головний суддя шоу Ектор Хіменес-Браво розповів про те, що зйомки проєкту перервалися. Як виявилося, всю знімальну групу і учасників евакуювали через пожежу в сусідньому будинку.

Цього разу Ектор поділився новиною на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ектор та інші судді проекту, а саме Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Шеф-кухар додав, що зйомки шоу знову відновлені і вони вже наближаються до кінця.

Також Ектор розповів про учасників і хто буде переможцем: "Мені трохи сумно тому що кожен учасник кожного сезону вони як сім'я...Скоро буде Суперфінал і хто буде переможцем я не знаю. Потрібно дивитися, Залишилося 10 днів і не знаю хто виграє".

Також, на сайті телеканалу СТБ повідомили про те, що прем'єра нового сезону "МастерШеф" відбудеться вже 28 серпня. За підсумками кастингу залишиться 12 кращих учасників, які змагатимуться за головний приз і звання "МастерШеф"

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