Прийомна дочка Потапа Наташа Горова опинилася посеред вулиці, коли на Київ обрушилася негода

Як передає Politeka.net, Наташа Горова є дочкою відомого продюсера і співзасновниці музичного центру "MOZGI Entertainment" Ірини Горової. Також дівчина відома як прийомна дочка популярного виконавця Потапа (Олексія Потапенко). Наташа активно веде соціальні мережі, де розповідає шанувальникам про подорожі та спорт.

На цей раз дівчина виклала кілька сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дочка Потапа гуляє в звичайний дощовий день з собакою на ім'я Жорик, але після негода накриває центр столиці.

"Настрій 1 вересня: дощово-сонний настрій, йду по маршруту, по якому ходила в школу", додала Наташа Горова.

Після, на наступних кадрах, вже видно як стихія охопила центральні вулиці Києва. Наташа зняла на відео, як на проїжджій частині утворилася річка в результаті зливи.

Проте, дівчині така погода подобається, і вона розповіла про те, що любить дощ.

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